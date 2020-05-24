Jandarmadan Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
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Jandarmadan Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçesinde jandarma tarafında yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Jandarmadan Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
24.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:19

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçesinde jandarma tarafında yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.D. ve M.Ö. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 11 adet uyuşturucu hap, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 22 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Ayvalık'ta yapılan operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen E.D., M.C. ve F.T. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada: 505 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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