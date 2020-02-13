Jandarmadan atlı birlik paylaşımı
Haberler » Güncel » Jandarmadan atlı birlik paylaşımı - Haber

Jandarmadan atlı birlik paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, paylaştığı kliple Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim faaliyetlerinin başladığını duyurdu.

13.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:26
Jandarmadan atlı birlik paylaşımı

Genel Komutanlığı, paylaştığı kliple Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim faaliyetlerinin başladığını duyurdu.


Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, "Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında atlı birlik ve köpek unsurlarıyla daha da güçlü bir şekilde hizmet verilmesi, emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla 15 asayiş atı ve 25 damızlık köpeğin eğitim faaliyetleri başlamıştır" ifadeleriyle bir klip paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler