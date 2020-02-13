Jandarmadan atlı birlik paylaşımı

13.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:26

Jandarma Genel Komutanlığı, paylaştığı kliple Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim faaliyetlerinin başladığını duyurdu.



Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, "Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında atlı birlik ve köpek unsurlarıyla daha da güçlü bir şekilde hizmet verilmesi, emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla 15 asayiş atı ve 25 damızlık köpeğin eğitim faaliyetleri başlamıştır" ifadeleriyle bir klip paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA