Jandarmadan Atatürk klibi

Jandarmadan Atatürk klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.

09.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:36
Jandarmadan Atatürk klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhuriyeti'nin kurucu 'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte, "Sonsuzluğun kalbimizde, Fikirlerin aklımızda, Emanetin şualı ay yıldızımızda ilelebet parlayacaktır Atam! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81'inci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerin yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Jandarmadan Atatürk klibi
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