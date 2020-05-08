Jandarmadan anlamlı uygulama
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Jandarmadan anlamlı uygulama

Jandarmadan anlamlı uygulama
08.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:30

Tekirdağ'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında jandarma ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında jandarma ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada salgın hastalığa karşı yüzde 50 oturma düzeni konusunda vatandaşlar ve sürücüler uyarılırken, ilkokul düzeyinde çocukları olan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

Tekirdağ'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Timleri, Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ve Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ile birlikte uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 2020 yılında tüm dünyada etkili olan korona virüs sebebiyle vatandaşlara Trafik Haftasını hatırlatmak, bu konuda farkındalığı artırmak ve 2019 yılındaki trafik kazalarındaki azalmayı daha da azaltmak amacıyla sürücü ve yolculara Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgiler verilerek, yolcu minibüslerinde yüzde 50 yolcu kapasitesi ile seyrek oturma düzenleri kontrol edildi. Uygulamada ilkokul düzeyinde çocuğu olan vatandaşlara çocuklarına iletmeleri için çeşitli hediyeler verildi.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, can kayıpları ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla uygulamalara aralıksız olarak devam edileceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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