Jandarmadan Anlamlı Etkinlik

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından her alanda suç ve suçlulukla mücadele aralıksız sürdürülürken, vatandaşların bilgilendirme faaliyetlerine de devam ediliyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven ortamında gündelik yaşamlarına devam etmelerini sağlamak maksadıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 05 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü münasebetiyle Van İl Jandarma Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görev yapan kadın personel tarafından Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrollerinde bilgilendirme broşürü dağıtılırken, günün anlam ve önemine yönelik hazırlanan fularlar kadınlara hediye edildi. Yapılan faaliyet çerçevesinde Erçek İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan kadın öğretmenler ziyaret edilirken, öğrencilerde İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personelle hoşça vakit geçirdi. - VAN