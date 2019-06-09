Jandarmadan anız uyarısı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları yol denetiminde sürücülere anız yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

İslahiye İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Güllühüyük mahallesi mevkisinde yol denetimi yaptı.

Ekipler denetimde sürücülere, ilçede devam eden buğday hasadı sonrasında tarlada kalan anızları yakmamaları konusunda uyarılar yaptı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse de, bölgede hasat bitiminde ikincil ürün ekimi yapmak amacıyla bazı çiftçilerce anız yakıldığını dile getirerek, bu konuda Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Anız yakmanın topraktaki canlıları ve organik maddeleri yok ettiğine, ekolojik dengeyi bozduğuna dikkati çeken Köse, anız yakanlara ceza uygulandığına dikkat çekti.

İslahiye'de 145 bin dönümde buğday üretimi yanında 10 bin dönümde de arpa üretimi yapılıyor. Anız yangını, hasadı yapılan araziler için büyük tehlike arz ediyor.

Kaynak: AA