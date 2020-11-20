Jandarmadan Altınözü'nde Kovid-19 denetimi
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Jandarmadan Altınözü'nde Kovid-19 denetimi

20.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:12
Jandarmadan Altınözü'nde Kovid-19 denetimi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Ekipler, ilçe genelinde vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyardı.

Sosyal mesafe, maske ve temizlik hususlarını hatırlatan ekipler, toplu alanda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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