Jandarmadan Altınözü'nde Kovid-19 denetimi
20.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:12
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Ekipler, ilçe genelinde vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyardı.
Sosyal mesafe, maske ve temizlik hususlarını hatırlatan ekipler, toplu alanda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan