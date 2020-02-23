Jandarmadan alkol denetimi

23.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:31

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından il genelinde alkol denetimi uygulaması gerçekleştirildi.



İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkollü araç kullanmaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla düzenlenen uygulamalarda 296 araç ve sürücü kontrol edilirken, 8 sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 17 araç 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen kurallara aykırılığı nedeniyle trafikten men edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA