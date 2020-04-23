Jandarmadan Ağrılı köy çocuklarına doğum günü sürprizi Ağrı'nın Tutak ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan doğumlu köy çocuklarının doğum gününü kutladı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan doğumlu köy çocuklarının doğum gününü kutladı.

Kaymakamlık koordinesinde ilçede 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan doğumlu öğrenciler için yaş günü programı hazırladı.

Etkinlik kapsamında jandarmanın da içerisinde bulunduğu Vefa gönüllüleri yaş pastalarla köylere giderek öğrencilere sürpriz yaptı.

Ekipler çocukların yaş günlerini kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Sürpriz karşısında şaşıran çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: AA