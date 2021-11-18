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Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara denetim

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara denetim

Balıkesir'de jandarma trafik timleri ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma trafik timleri ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri yük taşımacılığı yapan araçlardaki artan trafik kazalarını önlemek amacıyla trafik denetimi yaptı.

Yapılan denetimler sonucunda 712 araç kontrol edilirken, 39 araca 22 bin 450 lira idari para cezası kesildi, 12 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

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AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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