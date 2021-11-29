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Jandarmadan ağır tonajlı taşıtlara denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan ağır tonajlı taşıtlara denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timleri tarafından, Trafikte Kış Tedbirleri kapsamında Yük Taşımacılığı Yapan Araçlar yönelik özel denetim yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timleri tarafından, Trafikte Kış Tedbirleri kapsamında Yük Taşımacılığı Yapan Araçlar yönelik özel denetim yapıldı.

Kontrol noktalarından durdurulan araçlara ve şoförlere ait olması gereken belgeler kontrol edildi. Özellikle, kış tedbirleri kapsamında 1 Aralık itibariyle zorunlu olan kış Lastiği kullanımının başlayacağından gereken tedbirlerin alınması ve kaza anında araç altına girmeyi engellemek için arka ve yan koruma çerçevesi bulundurulması konusunda yerinde ikaz ve bilgilendirme yapıldı.

Yapılan trafik denetim ve kontrol faaliyetinde 209 araç kontrol edilirken, çeşitli eksikliklerinin bulunduğu tespit edilen 15 araç şoförüne 10 bin 618 TL idari yaptırım uygulanmış ve 3 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Jandarmadan ağır tonajlı taşıtlara denetim

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