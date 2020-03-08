Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Zonguldak, Jandarma, 8 Mart, Güncel

Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye takdim etti.

08.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:21
Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye takdim etti.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca ; 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, trafik ve asayiş timleri tarafından kadınların "8 Mart Kadınlar günü" kutlanarak hediye dağıtımı gerçekleştirildi.


Aldıkları hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen kadınlar jandarma personeline teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Dilek Yaman Defne Samyeli
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Abdülkadir Ömür Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:49:52. #1.15#