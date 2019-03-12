Jandarmadan 6 Aylık Kaçakçılık Bilançosu

Kilis'te jandarma, 6 ayda 22 Göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkarırken, bu olaylarda 71 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar sonucu "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işleyen şüphelilere yönelik son 6 ay içerisinde icra edilen operasyonlarda, 22 Göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkartıldı. Bu olaylarda 71 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Bu organizatörlerden 35'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 24'ü adli kontrol şartıyla, 12 şahıs ise ifadelerinin alınmasına müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca yakalanan 187 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Jandarmanın yaptığı operasyonlarda; şüphelilerin göçmen kaçakçılığı suçunda kullandığı 12 araca el konularak toplam 34 bin 497 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan adli aramalarda 4 adet gece görüş dürbünü, 5 adet el dürbünü, 1 adet hedef noktalayıcı, 1 adet tüfek dürbünü, 17 adet el telsizi, 24 adet el telsizi bataryası, 9 adet telsiz şarj aleti, 1 adet tabanca,

6 adet Tabanca şarjörü, 7 adet Av tüfeği, 24 adet Av tüfeği fişeği, 1 adet Kaleşnikof fişeği, 3 adet Tabanca fişeği ele geçirilmiştir. - KİLİS

Kaynak: İHA