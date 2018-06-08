Jandarmadan 456 Araca 216 Bin TL Ceza

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen Mayıs ayında yapılan uygulamalarda toplam 456 araç sürücüsüne 216 bin TL para cezası kesildi.

Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "bölgenin emniyet ve asayişinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla" yapılan çalışmaları kamuoyuna duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Mayıs 2018 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin kendi sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar sonucunda, adli ve önleyici hizmetler kapsamında 230 bin 212 kişi sorgulanmış, 147 aranan şahıs yakalanmıştır. Jandarma Trafik timlerince 16 bin 250 araç kontrol edilmiş, 456 araç ve sürücüye 216 bin 610 TL trafik idari para cezası uygulanmış olup, 157 araç trafikten men edilmiştir. 144 şahıs hakkında ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği idari işlem yapılmıştır. Faaliyetler neticesinde, 5 bin 115 kök kenevir bitkisi, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 30 adet tabanca fişeği, 110 litre kaçak motorin, 200 TL sahte para, 2 adet define arama maksatlı detektör ve muhtelif sayıda suç aleti ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında işlem yapılan 6 şüpheli şahıstan, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 4'ü savcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüklerine teslim edilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığımız, sorumluluk bölgesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN