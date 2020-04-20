Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürpriziİSTANBUL'da mobilyacı olan Eren Tulum, Kütahya'da yaşayan kızının doğum gününün kutlanması için Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi.

Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi

İSTANBUL'da mobilyacı olan Eren Tulum, Kütahya'da yaşayan kızının doğum gününün kutlanması için Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Pasta alarak eve giden jandarma ekipleri 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi yaparak pasta kestirdi.

İstanbul'daki bir mobilyacıda çalışan Eren Tulum, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Kütahya'ya dönemediğini ve 4 yaşındaki kızının doğum günü olduğu belirterek Kütahya Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Jandarma ekipleri pasta alarak babanın isteği üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki eve gitti. Minik Ece'ye sürpriz yapan ekipler, doğum gününü kutladıktan sonra pasta kestirdi. Jandarma ekiplerinin pastalı sürpiziyle mutlu olan Ece, asker selamıyla karşılık verdi.

Kaynak: DHA