Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi - Haber
Jandarma, İstanbul, Kütahya

Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi

Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi İstanbul'da çalışan baba istedi, jandarma Kütahya'da oturan 4 yaşındaki kızının doğum gününü kutladı İstanbul'da çalışan ve Kütahya'da oturan 4 yaşındaki kızının doğum gününün kutlanmasını rica eden bir babanın isteğini jandarma ekipleri...

20.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:55
Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi

Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi

İstanbul'da çalışan baba istedi, jandarma Kütahya'da oturan 4 yaşındaki kızının doğum gününü kutladı

KÜTAHYA - İstanbul'da çalışan ve Kütahya'da oturan 4 yaşındaki kızının doğum gününün kutlanmasını rica eden bir babanın isteğini jandarma ekipleri yerine getirdi.

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını telefonla arayan baba Eren Tulum, İstanbul'da mobilyacı olarak çalıştığını, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 4 yaşındaki kızını görmeye gelemediğini söyledi. Kızının doğum günü olduğunu anlatan Tulum, jandarma personelinden kızına doğum günü sürprizi yapılmasını istedi. Tulum'un bu isteğini yerine getiren jandarma personeli, bir pasta ile Kütahya merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki adrese giderek, Ece Tulum'un doğum gününü kutladı.

Jandarma personelini elinde pastayla gören Ece Tulum, büyük bir sevinç yaşadı. Ece, jandarma personelini asker selamıyla uğurladı.

Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları Haber
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haber
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haber
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Erdoğan, 'Başbakan olduğum günden beri hayalimdi' dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Muhammet Emin Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Kutsi Demet Akalın Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:36:23. #1.15#
title