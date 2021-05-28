Jandarmadan 4 ilçede uyuşturucuya darbe
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Jandarmadan 4 ilçede uyuşturucuya darbe

Jandarmadan 4 ilçede uyuşturucuya darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin dört ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 592 kök kenevir, 41 gram uyuşturucu madde, av tüfeği ve bıçaklar ele geçirildi.

Kocaeli'nin dört ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 592 kök kenevir, 41 gram uyuşturucu madde, av tüfeği ve bıçaklar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Başiskele, Derince, Gebze ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda 592 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 11 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 37 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu ve silahlarla ilgili olduğu belirlenen 6 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Jandarmadan 4 ilçede uyuşturucuya darbe
Jandarmadan 4 ilçede uyuşturucuya darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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