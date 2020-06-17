Jandarmadan 360 derece kamera ile helikopter turu
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Jandarmadan 360 derece kamera ile helikopter turu

Jandarma Genel Komutanlığı, 181'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, helikoptere yerleştirilen 360 derece kameralarla çekilen video paylaştı.

17.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:27

Jandarma Genel Komutanlığı, 181'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, helikoptere yerleştirilen 360 derece kameralarla çekilen video paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından "Bizimle uçmaya var mısınız?" mesajıyla bir video yayınlandı.

Jandarma helikopterine 360 derece kameralar yerleştirilerek gerçek görüntülerle hazırlanan videoyu, sanal gerçeklik gözlüğüyle izleyenlere, helikopterin içerisindeymiş duygusu yaşatılıyor.

Hayatında hiç helikoptere binmemiş olanlar da bu sayede farklı bir deneyim yaşıyor.

Mesajda, şu ifadelere de yer verildi:

"Sanal gerçeklik gözlüğü olmayan izleyiciler üzülmesin, onlar da bilgisayarından ya da cep telefonlarından aynı videoyu farklı açılardan izleyebiliyor. Ama gerçekten bu hissi yaşamak istiyorsanız sanal gerçeklik gözlüğüyle izlemenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde bir paylaşımın Jandarmanın sosyal medya hesaplarından ilk defa paylaşıldığını da vurgulamak isteriz. Görünen o ki paylaşılan bu video ilk olsa da son olmayacak."

Jandarmadan 360 derece kamera ile helikopter turu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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