Jandarmadan 360 derece kamera ile helikopter turu Jandarma Genel Komutanlığı, 181'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, helikoptere yerleştirilen 360 derece kameralarla çekilen video paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 181'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, helikoptere yerleştirilen 360 derece kameralarla çekilen video paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından "Bizimle uçmaya var mısınız?" mesajıyla bir video yayınlandı.

Jandarma helikopterine 360 derece kameralar yerleştirilerek gerçek görüntülerle hazırlanan videoyu, sanal gerçeklik gözlüğüyle izleyenlere, helikopterin içerisindeymiş duygusu yaşatılıyor.

Hayatında hiç helikoptere binmemiş olanlar da bu sayede farklı bir deneyim yaşıyor.

Mesajda, şu ifadelere de yer verildi:

"Sanal gerçeklik gözlüğü olmayan izleyiciler üzülmesin, onlar da bilgisayarından ya da cep telefonlarından aynı videoyu farklı açılardan izleyebiliyor. Ama gerçekten bu hissi yaşamak istiyorsanız sanal gerçeklik gözlüğüyle izlemenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde bir paylaşımın Jandarmanın sosyal medya hesaplarından ilk defa paylaşıldığını da vurgulamak isteriz. Görünen o ki paylaşılan bu video ilk olsa da son olmayacak."

Kaynak: AA