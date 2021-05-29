Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza
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Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza

Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 3 gün boyunca gerçekleştirdikleri denetimde 36 araç sürücüsüne 11 bin 740 TL ceza uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 3 gün boyunca gerçekleştirdikleri denetimde 36 araç sürücüsüne 11 bin 740 TL ceza uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanımı ile köy yollarında emniyet kemeri, traktör ve motosikletlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. 147 aracın kontrol edildiği alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetiminde 4 araç sürücüsü hakkında 576 TL, 990 aracın kontrol edildiği köy yollarında emniyet kemeri, traktör ve Motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimde ise 32 araç sürücüsüne 11 bin 164 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimlerde 7 traktör, 1 motosiklet ve 6 diğer araç da trafikten men edildi. - BURDUR

Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza
Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza
Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza
Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza
Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza
Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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