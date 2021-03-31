Jandarmadan 286 personelle denetim
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Jandarmadan 286 personelle denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan 286 personelle denetim

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasındaki 27 noktada 286 personelle korona virüs denetimi yaptı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasındaki 27 noktada 286 personelle korona virüs denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 noktada 286 personelle 31 iş yeri, 2 kafe, restoran, kıraathane, 1 otel tesisi, 450 araç ve bin 936 şahsı denetledi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekiplerinin korona virüs denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ

Jandarmadan 286 personelle denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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