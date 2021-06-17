Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza

Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da jandarma ekipleri, 3 gün süren denetimde 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza yazdı.

Burdur'da jandarma ekipleri, 3 gün süren denetimde 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza yazdı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 3 gün boyunca traktör, motosiklet sürücülerine ve ihbarlı cep telefonu kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. 791 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde, seyir halinde cep telefonu kullanan 1 araç sürücüsü hakkında 314 TL, diğer ceza maddelerinden 6 araç sürücüsü hakkında 4 bin 268 TL, 4 traktör sürücüsü hakkında bin 256 TL ve 14 diğer araç sürücüsü hakkında 12 bin 562 TL trafik idari para cezası uyguladı. 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza yazılan denetimde 15 araç da trafikten men edildi. - BURDUR

Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, canından oldu
Hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, canından oldu
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Bursa'da şaka gibi soygun! 200 TL tuzak parasını çalarak kayıplara karıştı
Bursa'da şaka gibi soygun! 200 TL tuzak parasını çalarak kayıplara karıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:43:57. #1.15#

title