Jandarmadan 23 Nisan konvoyu
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin konvoyunu hareket etmesi Konvoydan görüntüler Vatandaşlaın destek vermesi ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Varlık Mahallesinden Altınşehir Mahallesine kadar askeri araç konvoyu oluşturdu.
24.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:41
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin konvoyunu hareket etmesi
Konvoydan görüntüler
Vatandaşlaın destek vermesi ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Varlık Mahallesinden Altınşehir Mahallesine kadar askeri araç konvoyu oluşturdu. Türk bayraklarının açıldığı konvoya cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar Türk bayrağı açarak destek verdi.
Kaynak: AA