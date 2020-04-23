Jandarmadan 23 Nisan'da evde kalan çocuklara sürpriz Jandarmadan 23 Nisan'da evde kalan çocuklara sürprizBOLU'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerine gidip çeşitli hediyeler dağıtarak kutladı.

Jandarmadan 23 Nisan'da evde kalan çocuklara sürpriz

BOLU'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerine gidip çeşitli hediyeler dağıtarak kutladı. Doğum günü olan çocuklara ise pastayla kutlama yapıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları ziyaret etti. Jandarma ekipleri, kendilerini büyük sevinçle karşılayan çocuklara hediyeler verdi. Hediyelerini alan çocuklar mutlu oldu. Doğum günü olan çocukların ise pasta ile doğum günü kutlandı. Çocuklar pastayı üfleyerek jandarmanın sürprizi karşısında büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA