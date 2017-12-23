Jandarmadan 21 Noktada Huzur Operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında, 21 noktada yol kontrol ve arama uygulaması yapıldı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilen huzur operasyonu çerçevesinde, jandarma ekipleri tarafından kentin 21 farklı bölgesinde de çalışma yürütüldü. Ekipler, 21 noktada 7 bin kişinin ve 2 bin 371 aracın sorgulamasını yaptı. Uygulamada haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheli yakalandı, sorgulaması yapılan araçlardan 38'ine toplam 34 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 araca el konulurken, 23 araç da trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 265 iş yerinde yapılan kontrollerde 2 iş yerine idari para cezası uygulandı, usullere uygun olmadığı gerekçesiyle 5 iş yerinin de kapatılması için tutanak tanzim edildi. - BURSA