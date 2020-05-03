Jandarmadan, 18 yaşına giren Emine'ye doğum günü sürprizi
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Jandarmadan, 18 yaşına giren Emine'ye doğum günü sürprizi

Jandarmadan, 18 yaşına giren Emine'ye doğum günü sürprizi
03.05.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:21

Jandarmadan, 18 yaşına giren Emine'ye doğum günü sürprizi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 18 yaşına giren Emine Erol'a jandarma ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Jandarmadan, 18 yaşına giren Emine'ye doğum günü sürprizi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 18 yaşına giren Emine Erol'a jandarma ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, teyzesi Canan Kalaycı İrez'in isteği üzerine, Kürtüllü Mahallesi'nde yaşayan Emine Erol'a doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. 18 yaşına giren Emine Erol, pasta ile evine gelen jandarmaları karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

Sevincini ifade eden Emine Erol, "Çok heyecanlıyım. Doğum günümü unutmayan teyzeme ve sürprizi için jandarma ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtardan 'evde kal' çağrısı

Kürtüllü Muhtarı Gültekin Karadeniz de, "Bu doğum gününün burada olması, hem bize hem de Emel kardeşimize çok hoş ve çok güzel bir jest oldu. Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Evimizde kalalım, virüs belasını yenelim" diye konuştu.

Jandarmadan, 18 yaşına giren Emine'ye doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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