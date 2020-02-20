Jandarmadan 15 farklı adrese tefeci operasyonu

20.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:17

Denizli ve Osmaniye'de 15 farklı adrese eş zamanlı 'tefeci' operasyonu gerçekleştirildi. Devam eden operasyonda çok sayıda gözaltı var.



Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Jandarma Komutanlığa koordinesinde yapıldı. Denizli ile birlikte Osmaniye'de 15 farklı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 'Tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden şahıslara' yönelik gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi. Baskın yapılan evlerde aramaların devam ettiği bildirildi.



Öte yandan, baskın yapılan adreslerin büyük çoğunluğunun Denizli'de olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA