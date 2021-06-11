Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza

Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 1 hafta boyunca sürdürdüğü denetimlerde 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL cezai işlem uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 1 hafta boyunca sürdürdüğü denetimlerde 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL cezai işlem uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör, motosiklet, emniyet kemeri ve koruyucu tertibat ve radarla hız denetimi gerçekleştirdi. 1 hafta boyunca 3 bin 713 motosiklet, traktör ve otomobilin kontrol edildiği denetimlerde hız kurallarını ihlal eden 77 araç sürücüsüne 33 bin 435 TL, kanunun diğer maddelerini ihlal eden 13 araç sürücüsü hakkında 4 bin 309 TL, 1 traktör sürücüsü hakkında 314 TL, emniyet kemeri kullanmayan 6 araç sürücüsü hakkında 864 TL ve 26 araç sürüsü hakkında 24 bin 640 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 26 araç trafikten men edilirken 1 hacizli araç ve 1 araması olan şahıs yakalandı. - BURDUR

Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza
Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza
Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza
Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza
Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza
Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 20:31:39. #1.16#

title