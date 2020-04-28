Jandarmadan 112 personelle denetim Kars İl Jandarma Komutanlığı 112 personelle hız yapan araçlara yönelik Radarlı Hız Denetimi ile Motorlu Bisiklet Uygulaması gerçekleştirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı 112 personelle hız yapan araçlara yönelik Radarlı Hız Denetimi ile Motorlu Bisiklet Uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada; bin 424 araç kontrol edilirken, kontroller neticesinde 100 araca hız kurallarına uymamaktan, 22 araca çeşitli kurallara uymamaktan toplam 42 bin 266 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 araç ise trafikten men edildi.

Kars'ta jandarma ekiplerinin denetimlerini aralıksız yapacakları bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA