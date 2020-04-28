Jandarmadan 112 personelle denetim
Kars İl Jandarma Komutanlığı 112 personelle hız yapan araçlara yönelik Radarlı Hız Denetimi ile Motorlu Bisiklet Uygulaması gerçekleştirdi.
28.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:48
Kars İl Jandarma Komutanlığı 112 personelle hız yapan araçlara yönelik Radarlı Hız Denetimi ile Motorlu Bisiklet Uygulaması gerçekleştirdi.
Yapılan uygulamada; bin 424 araç kontrol edilirken, kontroller neticesinde 100 araca hız kurallarına uymamaktan, 22 araca çeşitli kurallara uymamaktan toplam 42 bin 266 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 araç ise trafikten men edildi.
Kars'ta jandarma ekiplerinin denetimlerini aralıksız yapacakları bildirildi. - KARS
Kaynak: İHA