Jandarmada Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının çeşitli birimlerinde görevli iken, 30 Ağustos tarihi itibariyle bir üst rütbeye terfi eden toplam 82 personel için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Askeri Gazinoda düzenlenen törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan ve bir üst rütbeye terfi eden personel ve aileleri katıldı.

Gerçekleşen törende, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 1 yarbay, 29 astsubay ve 52 uzman çavuş olmak üzere bir üst rütbeye terfi etti.

Terfi eden personele yeni rütbeleri Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, protokol üyeleri ve eşleri tarafından takıldı. Vali Kalkancı, bir üst rütbeye terfi eden askerleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, "Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli kademelerinde çok değerli hizmetler vererek bir üst rütbeye terfi etmeye hak kazanan silah arkadaşlarımızı kutlamak, onların gününü ve sevinçlerini paylaşmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu mesleği bir yaşam biçimi olarak seçmiş olan bizlerin bir üst rütbeye terfisi yaşantımızdaki sevinç ve heyecan kaynağı unutulmayacak anlardan biridir. Kazanılan her rütbe, sarf edilen emek ve çabaların bir karşılığı, en değerli mükafat olduğu kadar, artan görev ve sorumlulukların da bir göstergesidir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, en büyük sorumluluk sizlere düşmektedir. Yeni rütbelerinizle alacağınız görevlerde de aynı gayret ve heyecanla çalışacağınıza, bu rütbelerin sizlere yükleyeceği sorumluluk ve mes'uliyetin bilincinde olarak çok daha başarılı hizmetler vereceğinize inanıyorum. Bir üst rütbeye terfi eden bütün personelimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN