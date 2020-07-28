Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
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Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre 4 general ve 60 albay emekli edildi.

Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
28.07.2020 08:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 08:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, çeşitli kadrolarda değişiklik yaşandı. 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

ŞANLIURFA'DA BİR İLK

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.

Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra bakanlık onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi ve bir general de yurt dışı görevine atandı.

SAHİL GÜVENLİK'TE BİR ALBAY TUĞAMİRAL OLDU

Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu atamaların hem bu güzide kurumumuza hem de ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. Emekli olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza görev yaptıkları süredeki hizmetleri için şükranlarımızı sunar, bundan sonraki hayatlarında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sahil Güvenlik Komutanlığında da bir albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

İŞTE ALINAN TÜM KARARLAR

Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarmada kan değişikliği! 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi

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