Jandarmada 'Güven Masası' kuruldu
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Jandarmada 'Güven Masası' kuruldu

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerde 'Güven Masası' kuruldu.

10.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:38
Jandarmada 'Güven Masası' kuruldu

İl Komutanlığına bağlı birimlerde 'Güven Masası' kuruldu.


Jandarma Genel Komutanlığı, güvenlik hizmetleri kapsamında, vatandaşların güler yüzle ve güven verici bir şekilde karşılanmaları, doğru iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınması, işlemlerinin süratle tamamlanması ve vatandaşa profesyonel bir yaklaşımla hizmet verilmesi maksadıyla, vatandaşların Jandarma ile ilk temas kurduğu nokta olan jandarma karakol komutanlıklarına 'Güven Masası' kurulması sağlanarak, asayiş yoğunluğu fazla olan karakollarda uygulamaya başlandı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Güven Masası Kilis İl Jandarma Komutanlığı Nizamiyesinde vatandaşlara hizmete başladı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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