Jandarmada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 14 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanması içinde faaliyet gösterenlere yönelik operasyon düzenledi. 15 ihraç, 4 muvazzaf ve 1 emekli olmak üzere 20 şüpheliye yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA