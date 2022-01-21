Şanlıurfa'da yolu kardan kapanan köylerdeki hastalara yoğun çabayla ulaşılıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki vatandaşların imdadına ekipler yetişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Siverek kırsalındaki Söylemez Mahallesi'nde yaşayan Meryem İ'nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, hastaneye ulaşım için yardım talep etti.

Bunun üzerine bölgeye 1 jandarma timi, 1 dozer ve 1 greyder sevk edildi.

Ekipler mahalleye ulaşana kadar hasta ve yakınlarıyla telefonla irtibatı sürdürüp yardımcı olmaya çalışırken, dozer ve greyder yardımıyla karla kaplı yolları açıp Siverek-Viranşehir ilçeleri arasındaki Söylemez köyüne ulaşıldı.

Jandarma devriye aracıyla evinden alınan hasta ve refakatçisi, en yakındaki 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca Kamışlı köyünden gelen yardım çağrısını da hızlıca değerlendiren ekipler, 1 ambulans, 1 UMKE ekibi, 1 Jandarma timi ve 1 greyderle bölgeye hareket etti.

Gülüstan G. ile refakatçisini ikametinden alarak ambulansa yerleştiren ekipler, hastanın hızlıca Siverek Devlet Hastanesine sevkini gerçekleştirdi.

Bölge genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarında görevli tüm ekipler, vatandaşların yardım çağrılarına karşılık vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.