Jandarma zirai araçları denetledi
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Jandarma zirai araçları denetledi

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde zirai araçlar ile mevsimlik işçileri taşıyan servis araçlarını denetledi.

Jandarma zirai araçları denetledi
10.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:33

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde zirai araçlar ile mevsimlik işçileri taşıyan servis araçlarını denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması maksadıyla; Balıkesir il genelinde "Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Araçlar ve Zirai Araçlara" yönelik özel denetim faaliyeti icra etti.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlar ve zirai araçların denetimi sonucunda, bin 321 araç kontrol edilerek, 93 araca 55 bin 288 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma Trafik Timleri denetimler sırasında 30 aracı trafikten men ederken, 1 kişinin sürücü belgesi geri aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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