Jandarma zehir tacirlerine geçit vermedi

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği 3 ayrı çalışmada 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, 10-27 Ocak 2022 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesinde şüphe üzerine Jandarma devriyesince C.T. adlı şahsın yapılan üst araması sonucunda 2 adet satışı yasak olan uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Yenimahalle ilçesinde ise Susuz Mahallesinde şüpheli hareketler sergileyen Y.G.K., Ö.S. ve D.D. adlı şahısların Jandarma ekiplerince üst araması yapılarak arama sonucunda 4.75 gr eroin ve 1 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca Sincan İlçesi Alagöz Mahallesinde A.T. adlı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.T. adlı şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Narkotik Köpeği Barut ile yapılan arama sonucunda satışa hazır halde 7.86 kilo uyuşturucu madde (kubar esrar) ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından bahse konu 3 olayda uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konularak, toplam 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa