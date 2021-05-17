Jandarma yüzlerce uyuşturucu madde yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma yüzlerce uyuşturucu madde yakaladı

Jandarma yüzlerce uyuşturucu madde yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de jandarma ekipleri bir süredir takibe aldıkları araca yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şahıs ile birlikte yüzlerce uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca yakaladı.

Denizli'de jandarma ekipleri bir süredir takibe aldıkları araca yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şahıs ile birlikte yüzlerce uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde durdurulan araç içerisindeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise 839 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
İki ailenin koyun otlatma tartışması, taşlı sopalı meydan savaşına dönüştü: 8 kişi yaralandı
İki ailenin koyun otlatma tartışması, taşlı sopalı meydan savaşına dönüştü: 8 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma yüzlerce uyuşturucu madde yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 10:50:05. #1.13#

title