Jandarma yürekleri ısıttı
Adıyaman'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine kışlık mont dağıttı.
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine kışlık mont dağıttı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri kış gününde yalnız bırakmadı. Jandarma ekipleri Gerger ilçesine bağlı Ortaca köyünde 50 öğrenciyi okulda ziyaret ederek, mont hediye etti.
Montları alan öğrenciler jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN
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