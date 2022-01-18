Jandarma yürekleri ısıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma yürekleri ısıttı

Jandarma yürekleri ısıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine kışlık mont dağıttı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine kışlık mont dağıttı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri kış gününde yalnız bırakmadı. Jandarma ekipleri Gerger ilçesine bağlı Ortaca köyünde 50 öğrenciyi okulda ziyaret ederek, mont hediye etti.

Montları alan öğrenciler jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Jandarma yürekleri ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Adıyaman, Jandarma, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title