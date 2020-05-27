Jandarma yolda buldukları karaca yavrularını biberonla besledi
Samsun'da jandarma ekipleri, yolda buldukları karaca yavrularına biberonla süt içirdi.
27.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:42
Samsun'da jandarma ekipleri, yolda buldukları karaca yavrularına biberonla süt içirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekkeköy ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında 2 karaca yavrusu buldu.
Karacalara biberonla süt içiren jandarma, ardından da hayvanları Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA