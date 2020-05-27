Jandarma yolda buldukları karaca yavrularını biberonla besledi
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Jandarma yolda buldukları karaca yavrularını biberonla besledi

Samsun'da jandarma ekipleri, yolda buldukları karaca yavrularına biberonla süt içirdi.

Jandarma yolda buldukları karaca yavrularını biberonla besledi
27.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:42

Samsun'da jandarma ekipleri, yolda buldukları karaca yavrularına biberonla süt içirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekkeköy ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında 2 karaca yavrusu buldu.

Karacalara biberonla süt içiren jandarma, ardından da hayvanları Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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