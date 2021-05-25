Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı
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Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı

Jandarma yol uygulamasında aranan şahsı yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan bir şahsı yakaladı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan bir şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli-Bilecik karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol uygulaması yapmakta olan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri 'Yol Emniyeti ve Seyahat Kısıtlaması' denetimi sırasında durdurulan 1 araçta yolcu olarak bulunan S.Ş.'nin daha önceden çeşitli suçlarından araması olduğunu tespit edip gözaltına aldı. Jandarma karakoluna getirilen S.Ş., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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