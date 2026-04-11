Jandarma yol kontrolünde süt denetimi yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, uygun olmayan şartlarda taşınmadığı tespit edilen yüklü miktarda süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yol kontrol faaliyetinde, U.O. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 500 kilo krema, 17 kilo peynir, 16,5 kilo süt kreması ve 24 kilo kaşar peynirinin uygun olmayan şartlarda ve uygun olmayan araçla nakledildiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen ürünler muhafaza altına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı