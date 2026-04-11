Jandarma yol kontrolünde süt denetimi yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, uygun olmayan şartlarda taşınmadığı tespit edilen yüklü miktarda süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yol kontrol faaliyetinde, U.O. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 500 kilo krema, 17 kilo peynir, 16,5 kilo süt kreması ve 24 kilo kaşar peynirinin uygun olmayan şartlarda ve uygun olmayan araçla nakledildiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen ürünler muhafaza altına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde korkulan olmadı
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Ödem ve kanama tespit edildi

Göztepe maçının yıldızıydı! Galatasaraylıları kahreden sakatlık
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü

Süper Lig play-off'u için mücadele ettiler! Her şey 90+3'te değişti
Robertson anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu: Kümede kalın, geleyim

Anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu