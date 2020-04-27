Jandarma yol kontrolünde 30 gram eroin yakaladı Antalya'da jandarmanın yol uygulamasında 30 gram eroin yakaladı.

Antalya'da jandarmanın yol uygulamasında 30 gram eroin yakaladı.

Antalya-Denizli karayolu Kızılcadağ mahallesi mevkiindeki yol kontrolünde 07 VEU 29 plakalı araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta şoför olarak bulunan Y.Ş. ile araçta yolcu olarak seyahat eden İ.Y., Ö.K., S.S., M.Ç. isimli şahısların üzerinde ve arabalarında yapılan kontrol neticesinde, şahısların üzerinde 5'er gram toplamda 30 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA