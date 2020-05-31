Jandarma yol kenarında karaca yavrusu buldu
Samsun'da jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.
31.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:34
Samsun'da jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.
Jandarma ekipleri, Terme ilçesi İlimdağ Mahallesi'nde yürüttükleri devriye faaliyeti sırasında yol kenarında karaca yavrusu buldu.
Ekipler, kafese koydukları yavruyu Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA