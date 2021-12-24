Jandarma yedek subay adayları, Çanakkale'de tarihi şehitlikleri ziyaret etti - Haberler
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Jandarma yedek subay adayları, Çanakkale'de tarihi şehitlikleri ziyaret etti

Jandarma yedek subay adayları, Çanakkale'de tarihi şehitlikleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde 385'inci Dönem Karışık Sınıf Yedek Subay adayları Çanakkale Gelibolu Yarımadasındaki tarihi şehitlikleri ziyaret ettiler.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde 385'inci Dönem Karışık Sınıf Yedek Subay adayları Çanakkale Gelibolu Yarımadasındaki tarihi şehitlikleri ziyaret ettiler.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı emrinde temel eğitimleri devam eden 385'inci Dönem Karışık Sınıf Yedek Subay adaylarına vatan ve millet sevgisi bilincini pekiştirmek amacıyla Çanakkale Gelibolu Yarımadasındaki Tarihi Şehitliklere gezi düzenlediler. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen ziyaretlerde yedek subay adayları bir çok anıtı ve şehitlikleri ziyaret ettiler. - ÇANAKKALE

Jandarma yedek subay adayları, Çanakkale'de tarihi şehitlikleri ziyaret etti

Jandarma yedek subay adayları, Çanakkale'de tarihi şehitlikleri ziyaret etti

Jandarma yedek subay adayları, Çanakkale'de tarihi şehitlikleri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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