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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Antalya, Alanya

Jandarma yaşlıların eli ayağı oldu

Jandarma yaşlıların eli ayağı oldu Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastaların ihtiyaçları, jandarma ekipleri tarafından karşılanarak teslim edildi.

24.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:43
Jandarma yaşlıların eli ayağı oldu

Jandarma yaşlıların eli ayağı oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastaların ihtiyaçları, jandarma ekipleri tarafından karşılanarak teslim edildi. Ekipler ayrıca yaptıkları uygulamalarda, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp, evlerine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların sokağa çıkmalarını yayımladığı genelge ile yasakladı. Genelgenin ardından Alanya'da bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri görevlendirildi. Bu kapsamda Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri bugün de 65 yaş ve üzeri ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için Mahmutlar Mahallesi'ne gitti. Burada vatandaşlardan gereken bilgileri alındıktan sonra ihtiyaçlarını tedarik eden ekipler, teslim etmek üzere geri döndü. İhtiyaçlarının alındığı görenler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

65 yaş ve üzerinde olabilecek kişilere kimlik kontrolü yapıldı

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağı kapsamında jandarma önlemler aldı. Ekipler yasağı ihlal eden kişilere yönelik cadde, sokak, parklarda, toplu taşıma araçlarında ve sahil bandı gibi yürüyüş yollarında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda ekipler gördükleri 65 yaş ve üzerinde olabilecek kişilere kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde 65 yaş ve üstü olan kişiler uyarılıp, evlerine gönderildi.

Jandarma yaşlıların eli ayağı oldu

Kaynak: İHA

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Jandarma yaşlıların eli ayağı oldu

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