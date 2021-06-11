Jandarma, yasadışı ekilen 550 bin kök haşhaş ele geçirdi

Manisa'nın Gördes ilçesinde 25 bin metrekarelik bir tarlaya izinsiz ekildiği tespit edilen 550 bin haşhaş ele geçirildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 25 bin metrekarelik bir tarlaya izinsiz ekildiği tespit edilen 550 bin haşhaş ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken haşhaşların ekildiği alana Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından el konuldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gördes İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak istihbari çalışmalar sonucunda Gördes ilçesi Çiğiller Mahallesinde yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak araştırmada, İ.Ö. (43) isimli şahsın tarlasında toplam 25 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 550 bin kök yasadışı haşhaş bitkisi ekildiği tespit edildi. Konu ile ilgili Gördes Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikata başlanırken, şüpheli İ.Ö.(43) gözaltına alındı. Yasadışı haşhaş ekimi yapılan alana ise Manisa Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından el konulduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı