Jandarma yaralı köpeği tedavi ettirdi
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Jandarma yaralı köpeği tedavi ettirdi

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karacaören Mahallesi'nde görevli jandarma ekiplerince, yaralı halde bulunan köpek, tedavi ettirilmek üzere veterinere gönderildi.

14.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:26
Jandarma yaralı köpeği tedavi ettirdi

'un ilçesi Karacaören Mahallesi'nde görevli ekiplerince, yaralı halde bulunan köpek, tedavi ettirilmek üzere veterinere gönderildi.


Jandarma ekipleri görev esnasında yürüyemeyecek durumda karşılaştıkları köpeği bulunduğu yerden aldılar, veteriner ve Salıpazarı Belediye ekipleri ile gerekli irtibat sağlanarak yaralı köpek ilçe merkezine tedavi için getirildi. Yaralı köpeğin veterinerde tedavisinin yaptırılması sağlandı. Jandarma ekiplerinin bu davranışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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