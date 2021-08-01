Jandarma yaralı karacayı devriye arabasıyla barınağa taşıdı

Giresun'un Tirebolu vatandaşlar tarafından bulunarak Jandarmaya teslim edilen yaralı karaca tedavi edildikten sonra Tirebolu Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

Giresun'un Tirebolu vatandaşlar tarafından bulunarak Jandarmaya teslim edilen yaralı karaca tedavi edildikten sonra Tirebolu Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Balçıkbelen Köyü'nde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan karacanın yaralı olduğu görülünce jandarmaya bilgi verildi. Devriye gezen Jandarma ekibi tarafından alınan yaralı karaca yapılan ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne gönderilmek üzere Tirebolu Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı