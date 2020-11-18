Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü
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Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü

18.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:01
Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü

BARTIN'ın Ulus ilçesinde jandarma ekipleri, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karacanın üşümemesi için üzerine montunu örttü.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde jandarma ekipleri, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karacanın üşümemesi için üzerine montunu örttü. Milli Parklar ekibi karacayı tedavisi için veterinere götürdü.

Ulus'a bağlı Hasanören köyünde, ormanlık alanda sokak köpeklerin saldırması sonucu yaralanan karaca, köyün yakınındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri köye geldi. Bir jandarma montunu üşümemesi için karacanın üzerine örttü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, 3 yaşındaki erkek karacayı alarak tedavisi için veterinere götürdü. Karacanın karın bölgesindeki kesiklerin tedavi edilmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.


Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü
Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü
Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü
Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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